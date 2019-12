Massenkarambolagen in Weiz und Kapfenberg

Binnen weniger Minuten kam es in Kapfenberg und Weiz im Dienstagabend-Verkehr zu Unfällen, in die in Summe gleich neun Fahrzeuge verwickelt waren. In Weiz krachten fünf Pkw auf Höhe der Umfahrung Preding auf der B 64 ineinander. Es gab vier Leichtverletzte. Und in Kapfenberg „trafen“ sich vier Pkw, die Feuerwehr musste Betriebsmittel binden, nach einer halben Stunde war der Einsatz erledigt. Hier blieb es bei Blechschäden.