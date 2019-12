Inter Mailand fliegt gegen Barcelonas B-Elf raus!

Einen weiteren prominenten Verein erwischte es in Gruppe H. Ajax Amsterdam bezog gegen Valencia durch einen Treffer von Rodrigo (24.) eine 0:1-Heimniederlage und wurde daher nur Dritter hinter den Spaniern und Chelsea, das Lille an der Stamford Bridge 2:1 schlug. In Pool H stand RB Leipzig bereits zuvor als Achtelfinalist fest, die Deutschen sicherten sich mit einem 2:2 in Lyon den Gruppensieg. Die Franzosen sind ebenfalls weiter, Benficas 3:0-Heimerfolg über Zenit St. Petersburg war bedeutungslos. Bei Leipzig wurde Konrad Laimer in der 75. Minute eingewechselt, Marcel Sabitzer wurde geschont.