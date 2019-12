Streit um Domain endete mit wilder Schießerei

Zwei Jahre erfolglos versucht, Domain zu kaufen

Adams machte sich auf die Suche nach dem Inhaber der Domain und versuchte zwei Jahre lang, ihm die Internetadresse abzukaufen. Der Domain-Besitzer Ethan Deyo aus der Kleinstadt Cedar Rapids in Iowa wollte sie zuerst nicht verkaufen, bot sie Adams schließlich aber um 20.000 US-Dollar an. Das war Adams wiederum zu teuer, weshalb er eine andere Taktik erdachte, um an die Adresse zu kommen: Erpressung.