USA: Tierasyl-Gründerin von Tiger attackiert

Mitarbeiter konnten sofort eingreifen und Patty aus dem Käfig holen

So auch am Samstag: „Einer der Tiger hatte beide Tatzen um ihre Beine gewickelt, und Patty ist aus dem Gleichgewicht geraten und gestürzt“, berichtet WEC-Sprecher Michael Bradbury. „Da ist ein anderer Tiger auf sie draufgesprungen und hat sie weggezerrt. Doch Mitarbeiter konnten sofort eingreifen und Patty aus dem Käfig holen.“ Die 66-Jährige wurde mit Bisswunden an Schultern und Kopf ins Spital eingeliefert. Bald will sie wieder zu ihren Raubkatzen zurück.