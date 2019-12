Der erste Nokia-TV kommt - aber nicht nach Europa!

Der erste Fernseher der Marke Nokia soll am Dienstag in den indischen Handel kommen. Der 55-Zoll-TV bietet 4K-Auflösung, verfügt über eine LED-Hintergrundbeleuchtung und ein Paar 24-Watt-Lautsprecher von - eine weitere Markenpartnerschaft - JBL. Er besitzt drei HDMI- und zwei USB-Ports, die HDR-Standards HDR10 und Dolby Vision werden unterstützt. Dank Android TV bietet er Zugriff auf eine Menge Apps. Kostenpunkt: umgerechnet rund 530 Euro. Zu bekommen ist der Nokia-TV vorerst ausschließlich in Indien.