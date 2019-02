HMD Global zeigt Nokia 9 PureView mit fünf Kameras

Das Fünf-Kamera-Array verfügt über zwei Farb- und drei Monochromsensoren für verbesserte Schärfe und Details. Die fünf Linsen arbeiten im Einklang, um bis zu zehn Mal so viel Licht einzufangen, wie ein einzelner Farbsensor der gleichen Art. Jedes aufgenommene Foto ist in HDR, mit einem Dynamikbereich von bis zu 12,4 Blendenstufen und einer vollen Zwölf-Megapixel-Tiefenkarte. Sie ermöglicht einen Bokeh-Effekt und sogar das nachträgliche Anpassen des Fokus in Google Photos. Das Nokia 9 PureView unterstützt zudem das Speichern im unkomprimierten DNG-Format und - dank einer Zusammenarbeit mit Adobe Lightroom - das anschließende Bearbeiten direkt im Gerät.