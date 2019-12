Luegbrücke: LH Platter fordert externe Gutachten

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat nun in der Diskussion um den Neubau der Luegbrücke auf der Brennerautobahn bei der Gemeinde Gries am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) die Erstellung „ernsthafter“ externer Gutachten vom Autobahnbetreiber Asfinag gefordert. Der Bau eines Tunnels soll darin geprüft werden, so Platter.