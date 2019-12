Jeder Euro zählt

Egal, wie lange man im Tierschutz arbeitet, an die grausamen Schicksale gewöhnt man sich nie. Immer wieder gibt es Tage, an denen ich mit Tränen in den Augen da sitze und nicht begreifen kann und will, warum Menschen so brutal sein können. Mehr noch - eigentlich unmenschlich und widerlich. Denn wie soll man Mitbürger sonst beschreiben, die eine Babykatze malträtieren.