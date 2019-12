Schrecksekunde kostet Salzburger Weltcupstart

Nichts wird es für Adam Kappacher mit der Jagd nach seinem ersten Weltcup-Podestplatz. Zumindest beim Auftakt am Freitag in Val Thorens muss der 25-Jährige zuschauen. Als 34. verpasste der St. Johanner das Finale der besten 32 nur hauchdünn - gerade einmal 0,06 Sekunden fehlten am Ende.