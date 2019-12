Geheime Gehaltsliste: So viel cashen Özil und Co.

12.000 Euro pro Minute

Unfassbar: Rechnet man die Gehälter der einzelnen Spieler aliqout auf deren Einsatzminuten runter, so kassierte Özil in dieser Saison rund 12.000 Euro pro gespielter Minute! Dauerbrenner Matteo Guendouzi (20), der nach Aubameyang bislang am häufigsten zum Zug kam, bekommt bei einem Jahresgehalt von 2,3 Millionen Euro hingegen pro Einsatzminute „nur“ rund 550 Euro.