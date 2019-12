Mayer tritt mit Sieg in die Fußstapfen von Maier

Matthias Mayer jubelt über seinen Super-G-Sieg und freute sich besonders, dass es nach den vielen zweiten Plätzen endlich zum Sieg gereicht hatte. Neben den drei im Super-G hat er in Lake Louise auch in der Abfahrt einen zweiten Rang zu Buche stehen. „Das ist wirklich schön. Auf der anderen Seite ist es der erste Super-G der Saison, es ist immer lässig, wenn man so reinstarten kann.“ Doch fest steht: Der Kärntner trat damit in die Fußstapfen von Hermann Maier.