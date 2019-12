Das schöne Lake Louise war richtig zickig zu uns

Nach dieser „Watschn“ zum Auftakt wartet auf die Österreicher beim heutigen Super-G freilich ein besonderer „Sonntags-Fluch“. Seit dem Sieg von Hermann Maier im Jahr 2008 gab es in Lake Louise in neun Rennen zwar sechs (!) zweite Plätze, aber keinen Erfolg. Dafür siegten die Norweger zuletzt siebenmal in Serie.