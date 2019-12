Der Mann, der gegen Amazon kämpft

Es ist bekannt, dass Amazon sowie andere Online-Giganten ihre Arbeiterschaft schlecht behandeln und Niedrigstlöhne zahlen. Dabei hätten sie doch Geld genug. Weshalb also dieses kalte Denken von Leuten, die in Autogaragen klein angefangen haben?

Auf einer Rallye in New York hatte ich gesagt: „Heute ist es sehr kalt hier, aber lange nicht so kalt wie im Herzen von Jeff Bezos. Es ist aber weniger das Fehlen von sozialer Empathie als das Fehlen von sozialer Verantwortung. Wir haben in New York so viel Lärm gemacht, dass sie gezwungen gewesen wären, mit uns zu verhandeln. Da haben sie lieber New York verlassen!