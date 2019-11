Manchester-City-Scheich kauft sich in Indien ein

Neben ManCity hält die Holding auch Anteile beim New York City FC, Melbourne City, dem FC Girona in Spanien, den Yokohama F. Marinos, Atletico Torque aus Uruguay und Sichuan Jiuniu aus China. Erst Mittwoch hatte CFG den Verkauf von zehn Prozent seiner Anteile an die US-Investmentfirma Silver Lake verkündet. 500 Millionen Euro waren dies den Amerikanern wert. Die Abu Dhabi United Group hält nun 77 Prozent der CFG.