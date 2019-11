Raubkopien gehen zurück - aber bleibt das auch so?

Laut einer Studie der EU ist die Film- und Musikpiraterie in der Europäischen Union in den letzten Jahren spürbar zurückgegangen - bei Musik um fast ein Drittel, bei Filmen um ein Fünftel, bei TV-Serien immerhin um fast acht Prozent. Eine positive Entwicklung für die Rechteverwerter. Ob der jüngsten Umwälzungen am Streaming-Markt stellt sich aber die Frage: Bleibt das so?