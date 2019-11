Trotz Arnautovic-Tor: Shanghais Titelchance dahin

Marko Arnautovic hat am Mittwoch seinen fünften Saisontreffer für Shanghai SIPG in der chinesischen Super League erzielt. Österreichs Teamstürmer brachte seinen Klub in der vorletzten Runde auswärts bei Absteiger Beijing Renhe in der 3. Minute in Führung, letztlich reichte es für den Meister aber nur zu einem 1:1. Für Arnautovic war es das erste Liga-Tor für Shanghai seit Mitte August.