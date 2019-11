Fix! Martin Bruckner ist der neue Rapid-Präsident

Der Vorstandssprecher der Allianz Investmentbank AG steht für „Evolution statt Revolution“ und will den unter Krammer eingeschlagenen Weg vor allem weitergehen. „Wir ordnen unser Handeln dem Leitbild unter, das ist der Stern, dem wir folgen“, gab Bruckner Einblick. Dafür stehe ein „wirtschaftlich unglaublich gutes Fundament“ zur Verfügung. Dafür war er selbst in den vergangenen sechs Jahren mitverantwortlich. „Ich kenne alle Winkel des Vereins genau“, betonte Bruckner. Nun rückt er noch eine Stufe nach oben. „Wir werden so hart wie noch nie arbeiten“, versprach der Neo-Präsident. In Richtung des Lagers von Schmid streckte er nach einer teils medial geführten Schlammschlacht, die vor allem durch Aussagen von Unterstützern aus der zweiten Reihe ausgelöst worden war, die Hand aus. „Ich werde den Verein wieder einen, auf die zugehen, die mich nicht gewählt haben“, kündigte Bruckner an.