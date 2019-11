Auch Bullen-Gegner Genk patzt bei CL-Generalprobe

Genk hat aus den vergangenen vier Ligaspielen nur zwei Punkte geholt. In der Tabelle hängt der Titelverteidiger als Neunter weiter im Mittelfeld fest. Der Rückstand auf Spitzenreiter Club Brügge beträgt bereits 15 Zähler. In Mouscron ging Genk durch Tore von Sebastien Dewaest (20.) und Paul Onuachu (55.) mit 2:1 in Führung, gab diese aber noch aus der Hand. Salzburg hatte am Samstag in der Liga gegen den SKN St. Pölten ebenfalls 2:2 gespielt.