Yahoo-Gründer warnt vor Rückkehr ins Mittelalter

Microsoft bekommt Lizenz für Software-Lieferungen an Huawei

Indes zeichnet sich zumindest im Konflikt um Huawei eine leichte Entspannung ab: Die Regierung von US-Präsident Donald Trump gestattete einigen amerikanischen Firmen, den Verkauf an den chinesischen Telekom-Riesen wiederaufzunehmen. Wie Microsoft am Donnerstag mitteilte, habe man vom US-Handelsministerium eine Lizenz zum Verkauf von Software an Huawei erhalten.