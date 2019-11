Ein unscheinbarer Superstar am Bauernhof

Von seinem Kinderzimmer aus schreibt er Welthits - und niemand wusste bisher davon! Der erst 17 Jahre alte Stainzer Martin Rohrbacher geht in die Landwirtschaftsschule und produziert am elterlichen Bauernhof in der Steiermark Lieder für Rap-Stars wie 50 Cent, Kollegah oder Eko Fresh. Auch goldene Schallplatten zieren sein Zimmer.