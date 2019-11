Eröffnungs-Countdown für neue Seilbahnen läuft

Diese erste Dreiseilumlaufbahn Salzburgs vollendet - gemeinsam mit der Maiskogelbahn und ihrer Talstation Kaprun Center - ein großes Projekt mit 81,5 Millionen Euro Investitionen. Und bringt nicht nur für Kaprun-Urlauber Vorteile, sondern auch für Anreisende per Auto. Denn mit bis zu 4000 Tagesgästen sollten Staus zum Gletscherjet am Talende der Vergangenheit angehören. All das gehört gefeiert: Nach dem Premieren-Tag der 3K K-onnection sorgen am 30.November abends eine aufsehenerregende Lichtinszenierung und Livekonzerte in der Maiskogel Bergstation für Stimmung. Weitergefeiert wird im Tal bei zahlreichen Opening-Partys in Kaprun.