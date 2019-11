Rapid freut sich über Rekordumsatz 2018/19

Dabei war die Saison 2018/19 in sportlicher Sicht wahrlich keine erfolgreiche für Rapid. Zwar spielten die Wiener in der Europa-League-Gruppenphase, in der Meisterschaft verpasste man jedoch die Meistergruppe und in der Folge die erneute Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Hinzu kam im Herbst 2018 ein Trainerwechsel von Goran Djuricin zu Dietmar Kühbauer. Im Mai 2019 setzte es im Cup-Finale eine 0:2-Niederlage gegen Red Bull Salzburg.