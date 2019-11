Neue Steilpässe für Volksschülerinnen

„Mädchen bewegen sich weniger als Burschen – in der Volksschule sogar nur halb so viel – und gehen dem Sport früher verloren als ihre männlichen Kollegen“, weiß Sport-Landesrätin Petra Bohuslav. Ein Umstand, dem man mit Projekten wie „Kick it like Nina!“ entgegenwirken möchte. Durch diese Initiative werden nämlich Fußballtrainings für Mädchen aus und in Volksschulen angeboten.