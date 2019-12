Die besten Infrarot-Produkte für zu Hause

Eine Infrarotkabine arbeitet mit Wärmestrahlen. Treffen Infrarotstrahlen auf den Körper, werden sie von der obersten Hautschicht aufgenommen, in Wärme umgewandelt und dringen nicht weiter in den Körper ein. Die Wärmeproduktion findet also im Körper statt, der sogenannte Tiefenwärme-Effekt tritt ein. Das wirkt sich positiv auf die Muskulatur aus, regt die Durchblutung an und soll sogar Verspannungen lösen. Ein regelmäßiger Gang in die Kabine stärkt zudem das Immunsystem.