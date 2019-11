Influencer-Mama trollte anonym andere Nutzer

In einem Instagram-Posting gab er an, von den Handlungen seiner Frau nichts gewusst zu haben. Die Enthüllungen hätten ihn „wütend und ein wenig traurig“ gemacht. Er habe aus erster Hand erlebt, was Angriffe über das Internet einer Person antun und an welche „dunklen Orte“ sie einen treiben könnten. Im Gegensatz zu ihm habe seine Frau die Anfeindungen offenbar nicht ignorieren können und sich schließlich „verloren“.