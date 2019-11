„Vorstand raus!“ Austria-Fans mit „Protest-Lawine“

Kraetschmer, „Feindbild Nr. 1“ der Fans, gab sich nach dem Spiel relativ gelassen: „Es ist keine angenehme Situation, aber ich weiß das einzuordnen. Werden Proteste und Unmut im Rahmen ausgedrückt, werden wir das akzeptieren. Was mich verwundert ist, dass ich bis zum Schluss überhaupt keinen Support für die Mannschaft gespürt habe!“ Ein grundsätzliches Einlenken im Umgang mit den Fans stellt der Austria-Vorstand freilich nicht in Aussicht: „Wir waren und sind immer gesprächsbereit. Aber die Leute, die sich in Pasching aufgeführt haben, werden ausgeforscht und die haben bei uns keinen Platz mehr.“