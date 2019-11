Flick bleibt Bayern-Coach - aber weiß er das auch?

Rummenigge legt sich fest

Klingt so ein Trainer, der überzeugt ist, auch in Zukunft als Chef auf der Bank Platz zu nehmen? Rummenigge jedenfalls dürfte eine Entscheidung getroffen haben. „Hansi hat vor dem Spiel gesagt, die zwei Spiele sind jetzt erstmal die Ziellinie. Die Ziellinie hat er heute bravourös überschritten“, so der Bayern-Boss. Jetzt mache man in aller Ruhe mit Flick weiter, sagte Rummenigge. Man müsse dem Coach ein „großes Kompliment“ aussprechen.