Musk nach kurzer Abstinenz doch wieder auf Twitter

Höhlenretter als Pädophilen beschimpft

Muskmuss sich wegen der Beleidigung eines britischen Höhlenforschers via Twitter vor einem Gericht in Los Angeles verantworten. Der Kläger Vernon Unsworth war im Sommer 2018 an der weltweit aufsehenerregenden Rettungsaktion einer thailändischen Buben-Fußballmannschaft aus einer überschwemmten Höhle beteiligt.