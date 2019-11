Multiplayer-Hit „Overwatch“ geht in zweite Runde

Bei der Mehrspieler-Komponente will man wieder auf flotte Matches mit je sechs Spielern pro Team setzen, die Helden aus dem ersten Teil werden - neben einigen neuen - in den zweiten übernommen. Ganz neu soll eine Story-Komponente hinzukommen, in der die Spieler im Koop-Modus gegen KI-Gegner antreten und mehr über die Hintergründe und die Welt von „Overwatch“ erfahren sollen.