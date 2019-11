Klage gegen Facebook wegen selektiver Werbung

Hinter den Vorwürfen steht eine 54-jährige Klägerin. Frauen und Ältere hätten ebenso wie alle anderen Menschen das Recht auf einen kompletten Zugang zu den Angeboten von Facebook sowie der werbenden Finanzdienstleister, argumentieren die Anwälte in der Klage. „Gezielte Werbung“, die sich an eine bestimmte Altersgruppe oder an ein bestimmtes Geschlecht richte, schränke diese Rechte ein.