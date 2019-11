Rassismus! Balotelli unterbricht Spiel und trifft

Es ist nicht zum ersten Mal, dass Balotelli in Norditalien rassitisch angefeindet wird, auch beim Spiel Chievo - Inter Mailand, im Jahr 2013 kam es in Verona zu ähnlichen Vorfällen. Damals wurde er als Inter-Spieler von den eigenen Fans ausgebuht. Diesmal aber setzte er ein Zeichen dagegen. In der 54. Minute hatte Balotelli den Ball in der nähe der Eckfahne, plötzlich nahm er den Ball mit den Händen auf und knallte ihn sichtlich emotional betroffen in Richtung eines Fanblocks von Hellas Verona.