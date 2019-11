Reform-Lawine! So verändert sich 2021 die Formel 1

Eine richtige Reform-Lawine geht durch die Formel 1. Die Königskategorie des Autosports startet ab 2021 durch sportliche, technische und finanzielle Reformen in eine neue Ära. Der Weltrat des Motorsport-Verbandes FIA hat entsprechende Pläne am Donnerstag einstimmig abgesegnet. Die Regeln sollen spannendere Rennen fördern und die Kosten insgesamt drastisch senken. Das Überholen soll den Fahrern in der Zukunft erleichtert werden. Und zwart ohne „Dirty Air“. Auch an die Umwelt soll gedacht werden.