Katrin Biber als mutige Stimme der Trauernden

Seelensport: Wieder zurück ins Leben finden

Sie beginnt ihre Trainings anzubieten – und merkt schnell, was ihr hilft, unterstützt auch andere. Die junge Frau gründet „Seelensport“, beginnt Workshops, Vorträge und Seminare zu geben. Heute wird sie im gesamten deutschsprachigen Raum gebucht – und bewegt im doppelten Sinn. „Es braucht mehr Platz für Gefühle in der Gesellschaft“, sagt Biber. Angefangen in der Schule: „Wir lernen Mathe, Deutsch und Geografie, aber nicht, was Wut mit einem machen kann oder wie man mit Trauer umgehen soll. Ich habe keine Angst, ich habe das Schlimmste überlebt. Was soll mir passieren?“, sagt Katrin Biber und kämpft für all jene , die es selbst (noch) nicht können.