Facebook zahlt Bußgeld wegen Datenskandal

Facebook gibt den Widerstand gegen ein Bußgeld in Höhe von 500.000 Pfund (rund 580.000 Euro) in Großbritannien wegen des Datenskandals um Cambridge Analytica auf. Das soziale Netzwerk räumte allerdings in einer Vereinbarung mit der britischen Datenschutzkommission ICO kein Fehlverhalten ein, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.