Hauke in Doping-Prozess: „Es war meine Idee“

Das Blutdoping habe er alleine aufgrund der Heim-WM in Seefeld betrieben. „Ich wusste, ich habe Talent und ich glaubte, was mir auf die Spitze fehlt, ist Doping“, sagte der ehemalige Langläufer. Sein Ziel sei gewesen, sein Talent in Seefeld zeigen zu können. „Seefeld war ein Traum“, meinte Hauke. Es tue ihm leid, was er getan habe. Er plane kein Comeback, er habe seine Karriere offiziell beendet, erklärte der Steirer.