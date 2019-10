Apple zeigt AirPods Pro mit Geräuschunterdrückung

Jeder Ohrhörer wird mit weichen, flexiblen Silikon-Ohreinsätzen in drei verschiedenen Größen geliefert. Um den Komfort weiter zu maximieren, verwendeten die AirPods Pro ein „innovatives Belüftungssystem zum Druckausgleich“, so Apple in einer Mitteilung. Dies solle das bei anderen „In-Ear-Designs auftretende Gefühl des Unwohlseins“ minimieren. Die AirPods Pro böten zudem Schutz vor Schweiß und Wasser und seien damit perfekt für einen „aktiven Lebensstil“.