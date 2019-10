Ohne Ronaldo muss Juve bluten, auch Inter patzt

Italiens Meister Juventus hat in der neunten Serie-A-Runde überraschend Punkte liegengelassen. Der Rekordchampion musste sich am Samstag auswärts gegen Nachzügler Lecce mit einem 1:1 begnügen. Die Turiner gingen zwar in der 50. Minute durch einen Elfmeter von Paulo Dybala in Führung, sechs Minuten später gelang Lecce durch Marco Mancosu ebenfalls per Strafstoß der Ausgleich. Superstar Cristiano Ronaldo wurde geschont. Immerhin: Verfolger Inter hat die Chance auf die Tabellenführung nicht genützt.