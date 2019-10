3:1 gegen Mattersburg! Hartberg festigt Platz 6

Dossou spitze

Hartberg benötigte einige Minuten, um diesen Schock zu verdauen, entwickelte dann aber viel Druck. Zunächst scheiterte Tadic mit seinem Volley nach Dossou-Flanke erneut an Casali (74.). Vier Minuten später durfte Hartberg endlich jubeln, als Rep nach Vorarbeit und Pass von Dossou das 2:1 erzielte. Danach war wieder Mattersburg am Drücker, doch Wechselspieler Victor Olatunji scheiterte an Tormann Rene Swete (85.). Erst nach dem Kopfball-Tor von Dossou, der nach seiner Einwechslung in der 53. Minute der beste Mann auf dem Platz war, durfte Hartberg endgültig durchatmen