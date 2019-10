Polizei sucht Besitzer von diesen Schmuckstücken

Dem Juwelier in Brünn wurden einige Schmuckstücke zum Verkauf angeboten. Am Freitag wurden Fotos des mutmaßlichen Diebesguts veröffentlicht. Es könnte laut einer Aussendung von Einbruchs- bzw. Einschleichdiebstählen in Niederösterreich, Oberösterreich, in der Steiermark oder im Burgenland stammen.