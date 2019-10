Investor gibt viel Starthilfe

Wer ein Unternehmen gründet, kann Unterstützung brauchen. Das weiß Markus Ertler. Er ist Digital-Pionier, hat in den 1990ern das Online-Portal Immobilien.net aufgebaut, das 2014 an ImmobilienScout24 abgegeben wurde. Seither steht der 47-Jährige Jungunternehmern mit Rat und Investitionen zur Seite - als Business-Angel. Im Palais NÖ zeichneten das Austria Wirtschaftsservice und Accent, das Gründerservice des Landes, jetzt Ertler, der aktuell 30 Start-ups unterstützt, mit dem Titel „Business-Angel of the Year“ aus. „Mit dieser Ehrung holen wir Investoren vor den Vorhang und wollen privates Risikokapital in Österreich mobilisieren“, betont Bernhard Sagmeister vom Wirtschaftsservice.