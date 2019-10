Veganer-Sager: Alonso schießt gegen Hamilton

„Formel-1-Fahrer nehmen 200 Flüge im Jahr. Dann kannst du nicht sagen, ‘ich esse kein Fleisch‘“, kreidete der 38-Jährige an, der während der Saison 2007 Hamiltons Teamkollege bei McLaren-Mercedes war. „Ich würde nie solche Botschaften verbreiten wie Lewis. Du kannst nicht an einem Tag das eine sagen und am anderen das Gegenteil tun“, meinte Alonso und ergänzte: „Ich glaube, ich würde meine Ernährungsgewohnheiten für mich behalten.“