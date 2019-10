Einbrecher schnitt sich in Hals - Notoperation

Weil er nicht mehr ins Gefängnis wollte, hat sich ein 43-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch in der Obersteiermark nach einem Einbruch bei der Festnahme selbst verletzt. Er schnitt sich am Hals und am Unterarm mit einem Messer, wurde ins Spital nach Bruck an der Mur gebracht und musste notoperiert werden.