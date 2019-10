LeBron James verliert mit Lakers NBA-Saisonauftakt

Nach einem ereignisreichen Sommer mit zahlreichen Wechseln von Spielerwechseln startete die NBA-Saison am Mittwoch. Zum Auftakt gab es gleich das Duell der Titelfavoriten zwischen den L.A. Lakers und den L.A. Clippers. Am Ende setzten sich die Clippers angeführt von Kawhi Leonard gegen LeBron James und Co. durch. Leonard gewann vergangene Saison noch den Titel mit Pöltl-Ex-Klub Toronto Raptors.