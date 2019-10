Skandal-Doping-Trainer Walter Mayer festgenommen!

Paukenschlag in der heimischen Doping-Szene: Der bereits in die Skandale bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City und 2006 in Turin verwickelte Ex-Langlauf-Trainer Walter Mayer ist im Zusammenhang mit der Operation Aderlass festgenommen worden! Wie die „Krone“ am Dienstag von der Staatsanwaltschaft Innsbruck in Erfahrung bringen konnte, wurde Mayer bereits am Montag in seinem Heimatort Radstadt festgenommen - mittlerweile befindet sich der ehemalige „Erfolgstrainer“ aber wieder auf freiem Fuß.