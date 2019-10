Steirische Landwirte sitzen auf dem Trockenen

Der wärmste Juni in der 253-jährigen Messgeschichte legte heuer den Grundstein für teils enorme Ertragsausfälle in der Steiermark: „Erstmals waren auch die nördlichsten Landesteile stark von den Wetterextremen betroffen“, betonte Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher bei der Ernte-Bilanz-Pressekonferenz am Montag.