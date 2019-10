Video: Italien-Star blamiert sich beim Torjubel

Ciro Immobile war beim 3:3 zwischen Lazio und Atalanta am Wochenende der große Held. Obwohl die Gäste zur Pause mit 3:0 führten, mussten sie sich am Ende mit einem Remis zufriedengeben, weil der italienische Teamstürmer mit zwei Elfmetertoren erfolgreich war. Beim Treffer zum 3:3 in der Nachspielzeit ging sein Jubel etwas in die Hose - aber sehen Sie selbst ...