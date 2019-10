Riesiger Felsen auf Bischofsmütze ist gesprengt

20 Bohrungen waren zur Vorbereitung nötig. Gegen 16 Uhr konnten die Sprengmeister dann auf den Auslöser drücken. Philipp Knab von der Firma „Höhenarbeit“: „Es ist alles nach Plan verlaufen. Wir müssen aber noch einmal nachsprengen.“ Am Abend fand noch ein Kontrollflug statt: „Die Arbeiten gehen weiter. Am Wochenende werden Bergretter die größten Restbrocken wegräumen. Nächstes Jahr wird die Kletterrourte saniert“, so Gerald Valentin vom Landesgeologischen Dienst.