Shiffrin: „Ich habe immer zu Marcel aufgeschaut“

„Marcel hat mich inspiriert“

Hirscher und Shiffrin haben in den vergangenen Jahren die Welt der Alpinski-Rennfahrer beherrscht. Als Speerspitzen derselben Skifirma (Atomic) räumten die beiden Superstars einen Großteil der Siege, Trophäen und Medaillen ab. Hirscher hat acht, Shiffrin drei Weltcup-Gesamtsiege in Folge gefeiert. „Ich habe immer zu Marcel aufgeschaut. Er hat mich inspiriert und motiviert für meine ganze Karriere“, so Shiffrin über den Salzburger. „So oft habe ich ihm zugeschaut und gedacht, das mache ich jetzt auch und fahre Ski wie Marcel Hirscher. Manchmal hat das dann auch den Sieg gebracht.“