Kidnapper wollte Mädchen vor Volksschule entführen

Ähnlicher Vorfall im Jahr 2018

Nicht der erste Fall in der Donaustadt. 2018 wollte ein Unbekannter einen Buben (8) bei einer Volksschule in Breitenlee in sein Auto zerren. Der Vater einer Schülerin der VS Prandaugasse erinnert sich an einen ähnlichen Vorfall vor einem Jahr. „In der Schule haben sie per Aushang gewarnt. Eltern, passt auf eure Kinder auf!“ Und 2015 schoss ein ebenfalls schwarz gekleideter Mann mit einer Softgun auf Grundschüler. Ob es sich um den gleichen Täter handelt, ist unklar.