Eigentor? Milans neuer Trainer Pioli ist Inter-Fan

Mit den Römern erreichte er in seinem ersten Jahr Platz 3, man bot ihm sogar einen Zweijahresvertrag an. Nach einer 1:4 Niederlage gegen Stadtrivale AS Rom war aber seine Zeit in der Hauptstadt vorbei. So kam er nach Mailand, zu Inter. Er hatte gleich zum Anfang eine unglaubliche Serie mit den Blau-Schwarzen. Er gewann zwölf der ersten 16 Spiele und gab nur gegen Mannschaften wie Juve, Napoli, Roma und Milan einen Punkt ab. Dieser furiose Saisonstart von damals ist vielleicht auch der Grund, warum sich Milan für ihn entschied.